Podczas niedzielnego głosowania w wyborach parlamentarnych, w lokalu wyborczym przy ulicy Kościuszki w Opolu przewodniczący komisji nie pozwolił kandydatowi zrobić zdjęcia przy urnie.

Pietrzak – pytana przez PAP, jakie są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w tej kwestii – poinformowała, że za zgodą przewodniczącego komisji wyborcy mogą robić sobie zdjęcia przy urnie wyborczej. „Nie może to zakłócać powagi głosowania, porządku w obwodowej komisji i nie może to naruszać praw innych osób przebywających w lokalu wyborczym, w tym prawa do ochrony wizerunku” - zaznaczyła.

Dodała, że wszystko zależy od okoliczności. "Nie wiem, jak było w tym konkretnym przypadku” – zaznaczyła szefowa KBW.

W niedzielę wiele osób, polityków, ale nie tylko, publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia przy urnie wyborczej.

Od godz. 7 w całej Polsce trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. Wybieramy w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Głosowanie zakończy się o godz. 21.