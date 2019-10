Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Premier: Przez myśli, czyny wobec bliźniego wyrażał swą miłość do Boga, człowieka, do Polski

Nigdy nie przeszedł obok leżącego człowieka bez zwrócenia na niego uwagi; przez takie myśli, takie czyny wobec bliźniego wyrażał swoją miłość do Boga, do człowieka, do Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie trwa pogrzeb Kornela Morawieckiego.