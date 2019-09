W.Brytania: Johnson: albo brexit, albo wotum nieufności (krótka2)

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał opozycję, by nie przeszkadzała w zrealizowaniu woli wyborców wyrażonej w referendum ws. brexitu, a jeśli się z tym nie zgadza, to by złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu.