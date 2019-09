Koalicja Obywatelska zainaugurowała akcję "Silni razem", specjalny bus i infolinia będą zachęcały do wspierania kampanii opozycji. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, żeby się do nas zgłaszać, żebyśmy wspólnie działali w kampanii; to "wybory o wszystko" - apelowali politycy Koalicji.