Amerykańskie źródła dyplomatyczne, na które powołuje się portal, twierdzą, że Trump "zamierza ogłosić historyczną decyzję". Zdaniem wp.pl, "chodzi o kwestie wizowe".

"W zależności od precyzyjnych danych na 1 września, Donald Trump albo potwierdzi zamiar nominacji, albo zadeklaruje wprost, że nominuję Polskę do przystąpienia do ruchu bezwizowego z USA, czyli programu Visa Waiver" - powiedział rozmówca Wirtualnej Polski. Zdaniem autora artykułu, "chodzi naturalnie o zejście poniżej wymaganego progu 3 proc. odmów przy wydawania wniosków wizowych do USA". Wskazał on również, że "w tej chwili napływają jeszcze ostateczne dane". Od wspomnianego progu - przekonuje wp.pl - Polska jest "o włos".

Dalej sprawy zniesienia wiz mają być - według rozmówców portalu - "czystą formalnością", która zajmie kongresowi kilka miesięcy załatwiania procedur. Ostatnie dokumenty wymagane w procesie przygotowawczym zostały między naszymi państwami podpisane 17 sierpnia - czytamy w artykule.

Wp.pl podaje, że Trump "chciałby przedstawić sprawę jasno", dlatego "na bieżąco aktualizowane dane wizowe Polaków zmierzających za ocean są sprawdzane".

"To ważny punkt w kampanii prezydenckiej 2020 roku, bowiem w wyścigu o Biały Dom Donald Trump obiecał amerykańskiej Polonii uregulowanie kwestii wizowych. Podobnie w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" obiecywała ambasador Georgette Mosbacher, twierdząc, że do końca 2019 r. uda się zejść poniżej wymaganego progu" - czytamy na wp.pl.

Cytowany przez wp.pl rozmówca z Departamentu Stanu podkreślił, że "bez względu na to, jakie będą dane na początku miesiąca i jak przedstawi jest Trump, do 30 września mamy czas na sprostanie kryteriom Visa Waiver". "Jestem przekonany, że do tego czasu to się uda. To będzie historyczny moment w naszych relacjach" - dodał.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski 31 sierpnia wieczorem. 1 września weźmie w Warszawie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - na pl. Piłsudskiego - obok prezydentów: Polski Andrzeja Dudy i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera - Trump wygłosi przemówienie. 2 września będzie dniem dwustronnej wizyty prezydenta USA w Polsce. Odbędą się wówczas rozmowy w cztery oczy prezydentów Dudy i Trumpa, rozmowy plenarne delegacji, ponadto z prezydentem USA spotka się premierem Morawieckim.