W środę Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 4 komitety wyborcze, które wcześniej zostały wezwane do usunięcia wad zawiadomienia. Są to: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Narodowego Odrodzenia Polski (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Alternatywa Społeczna.

Wcześniej PKW zarejestrowała 19 komitetów wyborczych, z czego 14 to komitety partyjne: KW PiS, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność, KW Zgoda, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, KW II Rzeczpospolita Polska, KW Normalny Kraj, KW PSL, KW Prawica, KW Samoobrona, KW Ślonzoki Razem (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Unia Polityki Realnej, KW Wolni i Solidarni, KW Związku Słowiańskiego.

Komisja zarejestrowała jeden komitet koalicyjny - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Zarejestrowane zostały również 4 komitety wyborców - KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, KWW Bezpartyjni Polacy, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Rafała Komarewicza (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 26 sierpnia.

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska