- To było zatrucie jakąś nieznaną substancją chemiczną. Jakiego rodzaju, jakiego pochodzenia i co to było, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć – podkreśliła Michajłowa.

Nawalny w areszcie odsiaduje wyrok 30 dni więzienia wzywanie do udziału w nieuzgodnionej z moskiewskimi władzami demonstracji. Opozycjonista został zatrzymany prewencyjnie w środę (24.07), po tym, jak zachęcał do demonstrowania w sprzeciwie wobec odrzucenia wniosków o rejestrację opozycyjnych kandydatów w zbliżających się wyborach do rady Moskwy.