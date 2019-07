Od niedzieli w Brukseli trwa szczyt UE, w trakcie którego szefowie państw i rządów mają ustalić kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, w tym szefa Komisji Europejskiej. Szczyt początkowo zaplanowany był na jeden dzień, jednak rozmowy zostały przedłużone do poniedziałku. Po około dziewiętnastu godzinach posiedzenia, które było przerywane rozmowami między unijnymi liderami, szef Rady Europejskiej Donald Tusk zdecydował się zawiesić szczyt do wtorku do godz. 11.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wchodząc na szczyt we wtorek zaapelowała do unijnych liderów o kompromis.

"Wszyscy muszą nieco zmienić swoje stanowisko (...) Jeśli to się stanie, będziemy mieli szanse na porozumienie" - mówiła kanclerz Niemiec.