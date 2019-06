O trumfie wrocławskiego zespołu poinformował w czwartek wieczorem PAP Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.

W konkursie, który w Paryżu organizuje Astronaute Club Europeen, wzięło udział 14 akademickich zespołów z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Jak podała w komunikacie Politechnika Wrocławska, uczestnicy konkursu mogli wybrać jedno z dziesięciu zagadnień związanych z lotami suborbitalnymi. Wrocławscy studenci zrzeszeni w grupie Innspace opracowali model kabiny samolotu. Ich projekt został uznany za najlepszy, a w nagrodę studenci będą mogli zaprezentować go na branżowej konferencji Europejskiej Agencji Kosmicznej w listopadzie w Belfaście – podano w komunikacie.

Członkini zespołu Innspace Justyna Pelc z Wydziału Informatyki i Zarządzania, podkreślił, że sędziowie konkursu docenili "głęboki research" wrocławskich studentów. "Usłyszeliśmy nawet, że do tej pory żaden z zespołów w konkursie nie zgłębił tematu tak bardzo jak my. Pytali nas także o to, jak analiza ryzyka pomogła nam w projekcie i czemu zrezygnowaliśmy z kombinezonów dla pasażerów. Wytłumaczyliśmy więc, że warunki w kabinie gwarantują bezpieczeństwo, a poza tym uczestnicy lotu mają wystarczająco dużo czasu, by w razie dekompresji założyć hełm, bo przeważnie trwa ona dość długo" - powiedziała Pelc, cytowana w komunikacie wrocławskiej uczelni.

Jak podano, samolot, którego kabinę projektowali studenci, miałby 15 metrów długości i skrzydła o rozpiętości 10 m. W nagrodzonym projekcie wrocławscy studenci musieli rozwiązać takie sprawy jak m.in. systemy podtrzymywania życia, ciśnienia we wnętrzu czy systemów wyrzutowych.

Wrocławscy studenci wygrali m.in. z zespołami z Bukaresztu, Lyonu, Liverpoolu i Londynu.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski