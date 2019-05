Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wskazywał, że na mocy regulacji zmianie ulegnie m.in. wzór zlecenia na wyroby medyczne. Wyroby medyczne wydawane na zlecenie to np. gorsety ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, okulary lupowe czy aparaty słuchowe.

"Celem zmian jest polepszenie sytuacji pacjenta. Teraz pacjent celem potwierdzenia (zlecenia – PAP) musi się udać do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a wiele z nich nie ma delegatur. Pacjent musi więc czasem daleko jechać, by móc uzyskać stosunkowo niewielki kwoty np. na okulary" – powiedział.

Wiceminister podniósł, że zmiana przepisów wprowadza także zmniejszenie liczby elementów niezbędnych do wystawienia zlecenia, co skróci czas jego przygotowania. "Zlecenie skrócono z siedmiu do czterech stron. Doprecyzowano także, kiedy uprawnienia są potwierdzone" – wskazał.

W regulacji przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tzn. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to jest obecnie, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

W 2018 r. zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl