"My będziemy bronić waszych spraw, my będziemy mówić o waszych sprawach, my będziemy dbać o rozwój, będziemy rozwijać gospodarkę - po to, żeby realizować ambitne, powszechne programy społeczne" - zapowiedziała podczas swojego wystąpienie Szydło.

Wicepremier podkreśliła, że przedstawiciele Polski w Parlamencie Europejskim "powinni przede wszystkim bronić interesów Polski, nie powinni ulegać tym, którzy te interesy naszym kosztem dla siebie chcą załatwiać". "Nie powinni ulegać tym, którzy są silniejsi" - przekonywała.

"Ci, którzy uważają, że będą cicho siedzieć, poklepywani po plecach - a od czasu do czasu usłyszą jakieś miłe słowo na swój temat - ponoszą porażki. My zwyciężamy" - mówiła wicepremier.

Jak oceniła, zwycięstwem dla Polski jest "nasza pozycja w Unii Europejskiej" oraz "to, że nie boimy się stawiać polskich spraw, że nie boimy się mówić o konieczności zmian w Unii Europejskiej".