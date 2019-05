Resort wyjaśnił, że dane ze sprawozdawczości łowieckiej wynikające z rocznych planów łowieckich są corocznie zbierane przez Stację Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu i znane będą dopiero w drugiej połowie 2019 r.

Ministerstwo dodało, że monitoruje jedynie stan odstrzału dzików. Miesięczne raporty w tej sprawie składane są przez Polski Związek Łowiecki.

Resort poinformował, że na koniec marca br. myśliwi upolowali 275 337 dzików. Minimalny plan pozyskania dzików w łowieckim roku gospodarczym 2018/2019 wynosił 185 271 dzików. Łowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

"Dodatkowo informujemy, że w odniesieniu do dzików obecnie planuje się jedynie minimalną liczbę zwierząt do pozyskania, górną granicę pozostawiając otwartą, co wynika z konieczności zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)" - podkreśliło ministerstwo.

Na początku roku myśliwi wprowadzili wielkoobszarowe polowania na dziki. Odbywały się one na terenie trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. PZŁ informował, że w sezonie łowieckim 2014/2015 - upolowano 260 tys. dzików; w 2015/2016 - 310 tys.; 2016/2017 - 282 tys.; 2017/2018 - 308 tys.

Zgodnie z informacją Głównego Lekarza Weterynarii z 29 kwietnia od początku tego roku wykryto 937 przypadków ASF u dzików i jedno ognisko choroby u świń. Od 2014 roku, czyli od pojawiania się ASF w Polsce wykryto 3347 przypadków tej choroby u dzików. Najwięcej zachorowań świń na ASF miało miejsce w 2018 r. (109 ognisk w stadach świń). Z powodu wirusa w latach 2014-2018 wybito ok. 43 tys. świń (z tego 25 tys. w 2018 r.), a odszkodowania dla rolników z tego tytułu wyniosły 14 mln zł.