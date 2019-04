Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 43,8 proc. poparcia. Jak zaznaczono, w stosunku do poprzedniego badania PiS zyskało 1,2 pkt. proc.

Drugi wynik uzyskałaby Platforma Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 25,7 proc. badanych – to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania z marca. Na podium zmieściłaby się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 8,2 proc. (to wynik lepszy o 1,8 pkt. proc. niż w poprzednim sondażu).

Do Sejmu dostałyby się jeszcze ruch Kukiz'15 z poparciem na poziomie 6,4 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc.

Wyniki poniżej progu wyborczego uzyskałyby: Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,2 proc., Partia Korwin – 2,9 proc., Nowoczesna – 1,4 proc., Razem – 1,1 proc., Ruch Narodowy – 0,5 proc. oraz Teraz – 0,2 proc.

Jak zaznaczono, taki układ dałby PiS samodzielne rządy.