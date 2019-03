"Zgodnie z poleceniem ministra Mariusza Błaszczaka, uzgodnienie szczegółów nowej ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz przygotowanie przepisów pozwalających na poprawę sytuacji finansowej żołnierzy poszkodowanych na misjach będzie głównym zadaniem pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. współpracy z weteranami" – podał resort w komunikacie przesłanym PAP w piątek.

Jak poinformowało MON, pełnomocnik został także zobligowany przez ministra "do przeanalizowania możliwości ugodowego zakończenia spraw sądowych o odszkodowania, które najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej".

Zgodnie z decyzją ministra pełnomocnikiem ds. współpracy z weteranami zostanie dyrektor departamentu spraw socjalnych MON. W pracach nad nowelizacją ustawy o weteranach priorytetem ma być poprawa sytuacji finansowej żołnierzy poszkodowanych podczas misji, przyznanie im wyższych świadczeń i znaczne rozszerzenie katalogu pomocy medycznej oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

MON podkreśliło, że "większość spraw sądowych skierowanych przez żołnierzy ciężko poszkodowanych podczas misji przeciwko MON została rozpoczęta przed 2015 rokiem". Resort przypomniał, że obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem skarb państwa w postępowaniach sądowych jest obligatoryjnie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną, a nie MON. "Niekorzystne dla weteranów rozstrzygnięcia wynikają przede wszystkim z braku zainteresowania ugodowym rozwiązaniem spraw przez kierownictwo MON w czasach rządów PO-PSL" – oświadczyło MON.

Jak poinformował Onet, w poniedziałek warszawski sąd oddalił powództwo jednego z weteranów, którzy pozwali MON – żołnierza ciężko rannego w Afganistanie, gdy pod jego Rosomakiem eksplodował ładunek wybuchowy. Jak podał portal, sąd nie zakwestionował poważnego uszczerbku na zdrowiu weterana, a jego powództwo oddalił z powodu przedawnienia.

W 2016 r. w precedensowym wyroku sąd w Warszawie przyznał zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz miesięczną rentę weteranowi, który został ranny w 2010 r. w Afganistanie. Podczas operacji w Afganistanie obrażenia w działaniach bojowych odniosło 869 żołnierzy i cywilów, z czego 361 zostało rannych, czyli wymagało opieki medycznej powyżej siedmiu dni.

Status weterana ma obecnie ok. 20 tys. osób, a weterana poszkodowanego miało jesienią ub.r. 775 żołnierzy i funkcjonariuszy. Ustawa o weteranach z 2011 r. wprowadziła przepisy dotyczące uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych - tych, którzy zostali ranni lub ciężko zachorowali na misji. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla tych, którzy są na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna.