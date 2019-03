Policjanci użyli "specjalnych środków technicznych", w tym granatów ogłuszających, by dostać się do pomieszczenia, w którym we wtorek rano zamknął się ze swą partnerką napastnik - podała telewizja BMFTV.

Na miejsce akcji udała się minister sprawiedliwości Nicole Belloubet.

Według ekspertów, na których powołuje się BMFTV, RAID podjął decyzję o ataku i użyciu środków specjalnych, ponieważ sprawca ataku wydawał się gotowy "walczyć do końca".(PAP)