Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku; który zakłada modernizację o wartości 185 mld złotych.

Szef MON podkreślił podczas konferencji prasowej, że wśród priorytetów jest zakup samolotów piątej generacji.

"Dlaczego właśnie ten sprzęt uważam za niezbędny, za priorytetowy? Dlatego, że po pierwsze samoloty wielozadaniowe piątej generacji zmultiplikują zdolności bojowe części floty sił powietrznych wojska polskiego - myślę tu o samolotach F-16 - pozwolą one na zastąpienie wysłużonych samolotów postsowieckich, w tym Su-22 i MiG-29, które mają niewielką przydatność na dzisiejszym polu walki" - powiedział Błaszczak.

Jak zauważył, wysłużone samoloty w czasie ubiegłych lat ulegały awariom i dochodziło do wypadków, w tym jednego wypadku tragicznego w skutkach.

"Oczekuję zarówno od szefa sztabu generalnego jak i od szefa inspektoratu uzbrojenia, podjęcia natychmiastowych działań, by zrealizować to priorytetowe zadanie" - oświadczył Błaszczak. Zadeklarował, że chce zakupu 32 samolotów wielozadaniowych piątej generacji.

Błaszczak poinformował, że wśród priorytetów jest też "budowa polskiego, własnego systemu antydostępowego". "Chodzi o obronę przeciwlotniczą, chodzi o to, by do już zakupionych rakiet średniego zasięgu Patriot, by z nim zintegrować również rakiety krótkiego zasięgu, produkowane w Polsce" - powiedział szef MON. Jak podkreślił, jest to szansa dla polskiego przemysłu.