CBA nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego Kaczyńskiego

CBA przypomniało, że co roku sprawdza oświadczenia wszystkich parlamentarzystów.źródło: ShutterStock

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego - dowiedziała się we wtorek PAP w Biurze. CBA przypomniało, że co roku sprawdza oświadczenia wszystkich parlamentarzystów.