Rzeczniczka PiS: Tusk niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju

Donald Tusk kolejny raz niebezpiecznie podgrzewa emocje w kraju - stwierdziła w poniedziałek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Odniosła się tak do wpisu przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym wezwał on do protestowania przeciw "kłamstwu organizowanemu przez władzę za publiczne pieniądze".