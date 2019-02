Tylko w środę 23 stycznia zatrzymano 696 osób; ogółem od 21 do 26 stycznia zatrzymano ok. 850 osób, w tym 77 dzieci, z których część ma 12 lat - przekazał rzecznik UNHCHR Rupert Colville.źródło: ShutterStock

Blisko 700 osób zatrzymały siły bezpieczeństwa w Wenezueli w jeden dzień w zeszłym tygodniu podczas antyrządowych protestów; to najwięcej od co najmniej 20 lat - podało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR).