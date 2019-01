Portal onet.pl w opublikowanym w poniedziałek artykule podał, że z "dwóch niezależnych źródeł ze środowiska PO" wiedział na sześć dni przed zakończeniem konkursu o tym, że Kamil Dąbrowa obejmie stanowisko zastępcy dyrektora w Biurze Marketingu oraz rzecznika stołecznego ratusza. Dąbrowa w wypowiedzi dla onet.pl zaprzeczył, jakoby przed zakończeniem rekrutacji wiedział o tym, że ma objąć tę funkcję.

W sprawie konkursu na rzecznika ratusza Ozdoba złożył interpelację. Radny przekazał PAP, że z uzyskanej odpowiedzi na interpelację wynika, że konkurs został przeprowadzony prawidłowo, a wyniki konkursu zostały ogłoszone 24 grudnia ub.r.

Ozdoba zapowiedział, że w związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację i doniesieniami Onet.pl złoży we wtorek zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. "Wskazuję w nim, że najprawdopodobniej doszło do nieprawidłowości jeśli chodzi o sam konkurs, jak i poświadczenie nieprawdy jeśli chodzi o moją interpelację" - dodał.

Po tym, jak Rafał Trzaskowski został prezydentem Warszawy, ze stołecznego ratusza odszedł dotychczasowy rzecznik Bartosz Milczarczyk. W związku z tym rozpisano konkurs na stanowisko rzecznika prasowego i jednocześnie nowego zastępcę dyrektora w Biurze Marketingu.

Według portalu onet.pl, osoby, które chciały aplikować na stanowisko, musiały wykazać się m.in. ponad 4-letnim doświadczeniem zawodowym w PR, dziennikarstwie i marketingu lub przynajmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w PR, dziennikarstwie, marketingu oraz rokiem doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi.

W odpowiedzi przesłanej portalowi przez miasto, Ratusz poinformował, że konkurs został ogłoszony 4 grudnia ubiegłego roku, a decyzję o wyborze Dąbrowy podjęto 24 grudnia. Wcześniej - jak podał Ratusz - odbyła się dwuetapowa procedura rekrutacji. Według portalu drugi etap, czyli rozmowy z czterema kandydatami, którzy się do niego zakwalifikowali, odbył się 20 grudnia.

"O tym, iż to właśnie Kamil Dąbrowa wygrał rekrutację na stanowisko zastępcy dyrektora w Biurze Marketingu, dowiedzieliśmy się już 18 grudnia, a więc sześć dni przed oficjalnym wyłonieniem zwycięzcy i dwa dni przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych. Informacja pochodziła z dwóch niezależnych źródeł ze środowiska Platformy Obywatelskiej" - czytamy w artykule portalu onet.pl.

Portal przytoczył także wypowiedź Dąbrowy z 19 grudnia, który stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. "Nic o tym nie wiem. Jestem dyrektorem +Meloradia+" - miał powiedzieć Dąbrowa, cytowany przez portal.

Dąbrowa wypowiedział się dla portalu w sprawie wyboru na stanowisko rzecznika także w styczniu. "O tym, że wygrałem konkurs, dowiedziałem się 24 grudnia przed godziną 12. Zadzwonił do mnie członek komisji rekrutacyjnej" – powiedział cytowany przez Onet rzecznik ratusza.

Jako pierwszy informację o zapowiedzi złożenia zawiadomienia przez Ozdobę podał portal TVPInfo.

