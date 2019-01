Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-25 stycznia.

Spychalski, który był w sobotę gościem Radia Zet, został zapytany o plany i cele prezydenta Andrzeja Dudy w związku z udziałem w tym wydarzeniu. Jak podkreślił, prezydent odbędzie w Davos kilka spotkań politycznych, m.in. z nowym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem oraz spotkania biznesowe, które stanowią "creme de la creme Davos".

"Planowane jest niesamowicie ważne spotkanie - tak uważamy - pana prezydenta z izraelskim przedstawicielem startupów, który wybudował siłę startupów w Izraelu. Coś, na co my chcemy stawiać i stawiamy bardzo mocno, a w Izraelu rozwinęło się niesamowicie" - powiedział.

Rzecznik prezydenta poinformował także o planowanym spotkaniu prezydenta Dudy z chińskim przedsiębiorstwem, potentatem w branży elektromobilności. "Coś, co my chcemy rozwijać i chcemy iść do przodu. Czerpmy od tych, którzy mają w tym zakresie większe doświadczenie, którzy mają realne sukcesy, bo powinniśmy uczyć się od najlepszych (...), ale także pokazujmy swoje rozwiązania, promujmy swoich przedsiębiorców, polską gospodarkę, bo to ma głęboki sens" - podkreślił.

Jak dodał, "niesamowicie istotnym elementem" tegorocznego Forum będzie polski pawilon. "To jest spełnienie obietnicy, która padła w zeszłym roku (...). Będą tam wystawiali się polscy przedsiębiorcy, będą pokazywali siłę polskiej gospodarki, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy już jednak krajem rozwiniętym i też w ten sposób trzeba się do tego odnosić. Z jednej strony pan prezydent – nie tylko pan prezydent, bo też inni przedstawiciele państwa polskiego - będą namawiali firmy z całego świata, żeby inwestowały w Polsce, ale z drugiej strony my chcemy też pokazać, że nasze firmy inwestują na świecie i będziemy przekonywali inne kraje, że warto współpracować z naszymi firmami, dlatego że to są naprawdę solidni partnerzy produkujący towary o najwyższej jakości" - stwierdził Spychalski.

W czwartek prezydent USA Donald Trump zdecydował, że nie weźmie udziału w tegorocznym Forum w Davos z powodu częściowego zawieszenia funkcjonowania rządu (shutdown). Udział w tegorocznym Forum odwołali także prezydent Francji Emmanuel Macron, tłumacząc to "nawałem obowiązków", oraz premier Wielkiej Brytanii Theresa May, zajęta sprawami brexitu.

Do szwajcarskiego kurortu Davos co roku pod koniec stycznia zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.