Wniosek o wotum nieufności dla rządu May. Głosowanie w środę

To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.źródło: ShutterStock

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył we wtorek wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May po najwyższej w historii porażki urzędującego szefa rządu w głosowaniu nad umową wyjścia z Unii Europejskiej. Do głosowania dojdzie w środę.