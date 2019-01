W środę z wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim spotkał się minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Salvini przyjechał do Warszawy na zaproszenie szefa MSWiA. Podczas wizyty włoski polityk spotka się też z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Salvini złoży kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, spotka się także z włoskimi przedsiębiorcami działającymi w Polsce. O godz. 16.45 przewidziano jego konferencję prasową.

Do spotkania między Kaczyńskim a Salvinim na środowej konferencji prasowej odnieśli się posłowie Platformy Obywatelskiej.

"Nie mamy żadnych wątpliwości, że to spotkanie będzie dotyczyło kwestii rozwalania Unii Europejskiej i to będzie spotkanie, które nie będzie służyło Polsce, będzie wbrew interesom polskiej racji stanu" - ocenił Mariusz Witczak. "Nie mamy wątpliwości, że PiS tworzy kolejny egzotyczny sojusz, a przypomnę, że historia tych sojuszy jest bogata, bo to była kwestia współpracy z panią Marine Le Pen, proputinowskim (Viktorem) Orbanem, brexitowską Wielką Brytanią i całym stronnictwem Nigela Farage'a" - wymieniał polityk.

Zdaniem Witczaka "nieudolność PiS-u" doprowadziła do tego, że z unijnego funduszu spójności Polska dostanie o 23 proc. środków mniej niż obecnie. "A Włochy są największym beneficjentem funduszu spójności" - dodał. Jego zdaniem odbywa się to kosztem "naszych pieniędzy".

"Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że dzisiaj na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zostanie zawarty nowy układ, Salvini-Kaczyński, którego celem jest zmiana modelu sprawowania władzy, zmiana obecnego układu sił, zmiana obecnego modelu Unii Europejskiej" - mówił z kolei Sławomir Nitras. Jak podkreślił, UE jest gwarantem polskiego interesu ekonomicznego, militarnego i politycznego.

"Ja nie wypowiadam się na temat polityki Włoch, co jest dobre dla Włoch, ale dla Polski Unia Europejska jest gwarantem bezpieczeństwa. I dzisiaj Salvini realizuje swoje plany. Pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński realizuje plany Salviniego, a nie interesy Polski" - powiedział.

"Gdybym miał szukać jakiejś analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30-tych przed II wojną światową polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego" - ocenił Nitras.

Jego zdaniem należy wezwać "przede wszystkim" premiera, a także ministra spraw zagranicznych, do tego, żeby poinformowali, "jakie ustalenia zostały zawarte w imieniu Polski". "Bo to nie jest prawda, że zostanie zawarte porozumienie między jakimiś partiami. Zostanie zawarte porozumienie w imieniu Polski, jak rozmontowywać Unię Europejską (...). Domagamy się informacji od przedstawicieli państwa polskiego, do czego zobowiązywaliśmy się Włochom i Salviniemu w jego planie" - podsumował poseł. (PAP)