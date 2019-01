Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im. prof. Witolda Zdaniewicza (ISKK) ks. Wojciech Sadłoń, między rokiem 2016 i 2017 o 1,6 pkt. procentowego wzrósł wskaźnik dominicantes (odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych) i o punkt procentowy wskaźnik communicantes (odsetek katolików przyjmujących komunię w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych).

Z danych zebranych przez ISKK podczas dorocznego liczenia wiernych w parafiach, wynika, że w 2017 r. w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3 proc. zobowiązanych katolików, a do komunii świętej przystąpiło 17 proc. W 2016 r. dane te wynosiły 36,7 proc. i 16 proc.

Najwyższy wskaźnik dominicantes zanotowano w diecezji tarnowskiej (71,7 proc.), rzeszowskiej (64,1 proc.) i przemyskiej (59,8 proc.). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6 proc.) oraz w koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6 proc.).

Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (27,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (22,5 proc.) i pelplińskiej (22,1 proc.), a najniższy w diecezji sosnowieckiej (11,2 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (11,2 proc.), koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4 proc.) i w archidiecezji łódzkiej (11,6 proc.).

Jak wynika z badań, w 2017 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10,392 tys. parafii katolickich, o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży przypisanych do diecezji w 2017 r. wynosiła 24,917 tys. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) i w katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) i Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (160), tarnowskiej (150) i w krakowskiej (92).

"Spoglądając na zaprezentowane dane statystyczne za rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016, w skali rok do roku, widać, że nieznacznie wzrosła liczba parafii, zmalała zaś liczba księży, zakonników, sióstr zakonnych oraz alumnów diecezjalnych. Wyraźnie wzrosła liczba chrztów, nieznacznie zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz małżeństwa" – powiedział ks. Wojciech Sadłoń. Dodał też, że nie zmieniła się praktycznie liczba poradni rodzinnych. "Badaliśmy również działające w parafiach biblioteki. Jest ich obecnie ponad 1 tys." – powiedział.

Podsumowując dane statystyczne za 2017 rok, ks. Sadłoń zauważył, że wskazują one na instytucjonalną stabilność Kościoła katolickiego w Polsce.

"Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny. Jednak punkt szczytowy instytucjonalnego rozwoju polskiego katolicyzmu mamy już za sobą. Można się spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych" – ocenił dyrektor ISKK.