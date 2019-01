Szef rządu podczas konferencji poświęconej PPK zwrócił uwagę, że niektórzy ekonomiści porównują PPK do OFE. Zaapelował, by tego nie robić, "to bardzo różne programy".

"Porównywanie OFE do PPK, to tak jakby porównywać Pawła Borysa (prezesa PFR - PAP) do Borysa Szyca (aktora - PAP)" - zaznaczył Morawiecki.

Premier dodał, że dla niego program Pracowniczych Planów Kapitałowe to "po prostu korzyść dla pracowników, pracodawcy, dla państwa, dla społeczeństwa". "Budujemy siłę gospodarczą i budujemy siłę społeczną, lepsze perspektywy dla przyszłych emerytów" - podkreślił.