Kosiniak-Kamysz w piątek w radiu RMF FM był pytany o to, czy po wygranych wyborach PSL zagłosuje za podniesieniem wieku emerytalnego.

"Nie podniesiemy wieku emerytalnego. Ta zmiana została zakwestionowana przez Polaków" - powiedział lider PSL. "My przegraliśmy wybory również w jakiejś części przez tę decyzję i wyciągnęliśmy z tego wnioski. Polacy zadecydowali inaczej w 2015 roku".

Zapewnił, że nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. "Ma być lepsza, nowa Polska, a nie powrót do tego co było, bo to zostało zakwestionowane" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"My dostaliśmy żółtą kartkę; to rozwiązanie zostało zakwestionowane i nie będzie już takiego projektu w kolejnym Sejmie" - powiedział lider PSL. Dodał, że jeżeli ktoś by zgłosił taki projekt, to PSL "na pewno" go nie poprze.

1 października 2017 roku w życie weszły przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.