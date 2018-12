W br. 769 migrantów zginęło, starając się dotrzeć morzem do Hiszpanii

Co najmniej 769 migrantów straciło w tym roku życie, usiłując dotrzeć do wybrzeży Hiszpanii. "To największa liczba ofiar od 2006 roku" - ogłosiła w czwartek Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom (CEAR).