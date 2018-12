Chiny: Porwał autobus, wjechał nim w pieszych - co najmniej 5 zabitych

Uzbrojony w nóż mężczyzna we wtorek porwał autobus i skierował go w w grupę pieszych w mieście Longyan na południowym zachodzie Chin, zabijając co najmniej pięć osób i raniąc 21 kolejnych - poinformowała policja. Napastnik został schwytany.