Czaputowicz: Wydarzenia na Morzu Azowskim to dobry argument na rzecz zatrzymania Nord Stream 2

Dopytywany, czy zablokowanie realizacji gazociągu Nord Stream 2 mogłoby być formą odpowiedzi na to, co wydarzyło się na Morzu Azowskim, szef MSZ ocenił, że ostatnie wydarzenia to "dobry argument" za zatrzymaniem projektuźródło: ShutterStock