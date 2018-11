Petru był pytany w piątek w radiu RMF FM, czy do wyborów do Parlamentu Europejskiego jego nowe ugrupowanie wystartuje w koalicji, czy samodzielnie.

"Jeżeli nie będzie szerokiego bloku, w którym widziałbym PSL i SLD, to nie widzę sensu węższej koalicji, bo ta węższa koalicja (Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej) w moim przekonaniu się nie sprawdziła w wyborach samorządowych. Nowoczesna zniknęła jako samodzielny but, rozmyła się w PO, natomiast wynik do sejmików jest znany - w połowie rządzi PiS, w połowie - PO. Nie ma sensu taka koalicja, bo ona nie jest szeroką koalicją" - ocenił polityk.

Dopytywany, czy partia Teraz! wystartuje w wyborach do PE samodzielnie, Petru odpowiedział: "Oczywiście, że tak, taki jest plan". "Zakładałem Nowoczesną od zera i jeszcze mniej wierzono (w powodzenie), mówiono, że nie ma szans" - mówił Petru. Dodał, że dostrzega miejsce na scenie politycznej po Nowoczesnej, którą "opuszcza pewna grupa elektoratu".

W połowie listopada były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru oraz była posłanka tego ugrupowania Joanna Scheuring-Wielgus utworzyli nową partię - Teraz. Jego filarami mają być gospodarka i społeczeństwo; 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska.