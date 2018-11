Irak: 67 proc. ropy naftowej zostanie w 2019 r. sprzedane do Azji

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Irackie ministerstwo ds. ropy naftowej poinformowało we wtorek, że 67 proc. eksportu tego surowca zostanie skierowane na rynki azjatyckie, natomiast 20 proc. do Europy, a 13 proc. do Ameryki Północnej i Południowej.