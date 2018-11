Jak poinformowały w poniedziałek PAP służby prasowe Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Łodzi, w nielegalnej rozlewni, znajdującej się w gminie Dłutów, zabezpieczono ponad 3,3 tys. litrów alkoholu na różnym etapie przetworzenia oraz kompletną linię technologiczną do odkażania alkoholu i środki chemiczne niezbędne w tym procesie.

Na miejscu zdarzenia zatrzymano dwóch mężczyzn, w wieku 40 i 35 lat, pakujących do przygotowanych kartonów plastikowe butelki z nielegalnie wytworzonym alkoholem. Usłyszeli oni zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego. Grozi im wysoka grzywna.

Starszy z mężczyzn odpowie dodatkowo za posiadanie substancji odurzających, wykrytych w trakcie przeszukania ciężarówki, którą przyjechał na kontrolowaną posesję.

Akcję w gminie Dłutów funkcjonariusze KAS przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi.

Z kolei w gminie Tuszyn, na terenie gdzie działała nielegalna fabryka papierosów, znaleziono urządzenie do produkcji papierosów, suszarkę do tytoniu i osuszacz powietrza. Zabezpieczono kompresor elektryczny i nagrzewnicę, a także bibułę i ustniki do produkcji papierosów.

Na miejscu zarekwirowano 2550 sztuk papierosów oraz 645 kg tytoniu bez znaków akcyzy. Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wszczął postępowanie w tej sprawie. Na razie nikogo nie zatrzymano.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze KAS z Łodzi i policjanci z KPP Łódź-Wschód i komendy w Tuszynie.

Według KAS w sumie łączna wartość rynkowa przejętego towaru w obu fabrykach - tytoniu i alkoholu - to prawie 650 tys. zł. (PAP)

Autor: Jacek Walczak