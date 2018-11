Nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warsztaty podzielono na dwa bloki. W pierwszej części polski plakacista i autor ilustracji książkowych Sebastian Kubica pomoże uczestnikom stworzyć plakaty na temat wolności, a po południu graficzka i autorka plakatów Anna Korolovszky przygotowała dla młodszych dzieci zajęcia typograficzne, na których dzieci będą się bawić literami i ich formą.

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP jedna ze współzałożycielek Fundacji InArt Mira Starobrzańska, pomysł zorganizowania takich warsztatów zrodził się stąd, że obchodów związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości jest dużo dla dorosłych, natomiast dla dzieci znacznie mniej.

Kubica powiedział PAP, że „uczniowie będą wykonywali projekty na temat szeroko pojętej wolności, nie tylko tej bardzo poważnej, ale także być może mniej poważnej – co można, czego nie wolno, co można robić w domu, czego nie można jeść”.

Jak zaznaczył, zamierza zobaczyć, w którą stronę pójdą uczestnicy, bo każdy jest inny i inaczej postrzega wolność. „Będę rozmawiał i pytał. Na pewno będę dbał o to, żeby to były komunikaty bardzo zrozumiałe i skrótowe, więc będę zachęcał do syntezy” - powiedział.

Jedna z uczestniczek warsztatów, Csenge z 5. klasy, zamierza narysować gołąbki wylatujące z klatki, bo „gołąbek to symbol wolności”. „Taki mam pomysł, a czy mi się uda, to się dopiero okaże” – powiedziała.

Boldizsar z 8. klasy narysował kółko, które będzie zalążkiem rysunku kuli ziemskiej. Chciałby pokazać, że człowiek może wszędzie pojechać, ale nie ma na razie koncepcji, jak to przedstawić.

Fundacja InArt powstała w 2018 r., żeby – jak powiedziała Starobrzańska – „uzupełniać lukę w kulturze i edukacji dzieci i młodzieży”. „Ze względu na to, że połowa założycielek jest Polkami, a połowa Węgierkami, naturalne jest dla nas to, żeby promować polską kulturę na Węgrzech, i stąd zrodził się pomysł tych warsztatów” – powiedziała.

„Chcemy pokazać dzieciom, że te związki polsko-węgierskie istnieją i że to też może być zabawa” – oznajmiła.

W tegorocznym PosterFest uczestniczyło wielu artystów z Polski. Trzyosobowe jury, w którym zasiadała m.in. plakacistka Agnieszka Ziemiszewska, przyznało wyróżnienie pracy Grzegorza Myćki zatytułowanej „Rasizm”.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)