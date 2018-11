W tym roku wzięło w nich udział 39 osób – szefowie redakcji mediów zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami, cenieni dziennikarze, eksperci rynku kapitałowego i specjaliści od inwestowania. Zwycięzcę wyłoni redakcja „Press”. Laureat zostanie nagrodzony czekiem na 10 tys. zł podczas gali Grand Press. Partnerem nagrody jest Allegro.

Marek Chądzyński – nominowany za skrupulatne kontrolowanie finansów publicznych i analizy podstawowych parametrów gospodarczych oraz uczciwe weryfikowanie twierdzeń wygłaszanych przez polityków, którzy często nie mówią, jak jest, tylko jak chcieliby, żeby było. Analizuje spory gospodarcze i ekonomiczne z dużą znajomością rzeczy. Udowadnia, że o polityce budżetowej państwa czy luce w podatku VAT można pisać zrozumiale, w sposób, który zaciekawi odbiorcę, bez szkody dla merytorycznej zawartości tekstu.

Bartek Godusławski – nominowany za dociekliwość w analizowaniu afery GetBacku, co zaowocowało newsami i rzetelnymi analizami różnych jej wątków. Na długo przed innymi informował o tej sprawie, robiąc to odpowiedzialnie, bez nadawania sensacyjności swoim ustaleniom. To od niego dowiedzieliśmy się o listach prezesa GetBacku do premiera, roli i odpowiedzialności banków oraz domów maklerskich. Stworzył kompendium wiedzy nie tylko o samej aferze, ale też mechanizmach, które do niej doprowadziły. Laureat Grand Press Economy 2016.