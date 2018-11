W poniedziałek szefowa powiatowych struktur PiS, wiceminister środowiska Małgorzata Golińska i lider Porozumienia Samorządowego Powiatu Szczecineckiego, starosta Krzysztof Lis podpisali porozumienie koalicyjne, dzięki któremu będą współrządzić w powiecie.

W wyborach do rady powiatu, PiS i PS zdobyły po 6 mandatów, a Koalicja Obywatelska - 7. Przez ostatnich 12 lat, PO i Porozumienie Samorządowe tworzyło koalicję.

We wtorek odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranych radnych powiatu. Zgodnie z koalicyjnymi uzgodnieniami, przewodniczącego rady desygnuje PiS i będzie nim, jak poinformowała Golińska, Cezary Jankowski z "Solidarności" nauczycielskiej.

W pięcioosobowym zarządzie trzech członków będzie z PS, w tym starosta, dwóch z PiS, w tym wicestarosta. O nazwiskach w poniedziałek koalicjanci nie chcieli mówić. Nieoficjalnie - jak dowiedziała się PAP - Lis ma zachować funkcję starosty.

Lis podkreślił, że PS prowadziło rozmowy zarówno z KO i PiS. "Odkąd posłem została Małgorzata Golińska, staraliśmy się współpracować we wszystkich tych sprawach, które mogliśmy firmować wspólnie – chodzi o drogi, szpital szczecinecki, budowę stadionu lekkoatletycznego. Doszliśmy do wniosku, że możemy stworzyć wspólną koalicję na rzecz powiatu z PiS. Mamy do siebie wzajemny szacunek i partnersko możemy ze sobą współpracować, chcąc jednocześnie podejmować działania, które pozwolą na współpracę z każdym samorządem gminnym" – powiedział Lis na konferencji prasowej.

Dodał, że "sprawy personalne są ważne, ale najpierw poszukiwaliśmy wspólnych celów, które moglibyśmy realizować". Zaznaczył, że "w działaniu, przedsięwzięciach, okaże się, czy to będzie sukces"; przyznał jednocześnie, że jest "optymistycznie nastawiony".

"Wygląda na to, że w okręgu 40. będziemy jedynym powiatem, w którym będzie współrządziło PiS. Będziemy mogli pokazać, że PiS dobrze rządzi, że ma zdolność koalicyjną, ale i potrafi się wznieść ponad podziały polityczne" – podkreśliła Golińska. Wiceminister oceniła współpracę z samorządem powiatu jako "dobrą". "To jest dobry prognostyk. Podpisanie porozumienia cieszy, ale ja to traktuję jako wielką odpowiedzialność i wyzwanie" – dodała.

Golińska powiedziała też, że infrastruktura drogowa i sportowa, to tematy, którymi zajmie się koalicja w powiecie. "Już pokazaliśmy, że wspólnie potrafimy zabiegać o dofinansowanie i chcemy to kontynuować (...) Barw partyjnych nie ma też kwestia zdrowia, funkcjonowanie szpitala powiatowego, to temat bliski każdemu z nas i dziś będziemy mieć na niego większy wpływ" – przekonywała wiceminister.

Koalicjanci pytani o współpracę z samorządem Szczecinka, w którym kandydat KO został burmistrzem i ma za sobą większość w radzie, przyznali, że trzeba będzie "znaleźć się ponad podziałami politycznymi". (PAP)

autor: Inga Domurat