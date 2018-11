"Musimy po prostu zbudować taki spokojny rozsądny program odbudowy zaufania do systemu nadzoru (bankowego - PAP) i monitorowania tego co się na polskim rynku dzieje. Uważam że należy powrócić do normalnego dialogu pomiędzy nadzorcami a podmiotami nadzorowanymi, bo on został kilkanaście lat temu przerwany" - powiedział szef ZBP w Polskim Radiu.

"W sprawach regulacyjnych mamy pewne kłopoty komunikacyjne, jak system finansowy ma być regulowany, ale także, moim zdaniem, źle się stało że z rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który dysponuje środkami odprowadzanymi przez banki, wyprowadzone zostało przedstawicielstwo sektora bankowego i w związku z tym sektor bankowy, jako całość, nie do końca ma jasność w jakim kierunku idą pewne regulacje, czego się oczekuje" - dodał.

Pietraszkiewicz zapytany o opinię na temat sytuacji w Komisji Nadzoru Finansowego powiedział, że takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca.

"Takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca. Musi być wyjaśnione przez tych, którzy będą mieli dostęp do informacji i będą prowadzić przesłuchania" - podkreślił.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Chrzanowski, wówczas szef KNF, w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

We wtorek po południu Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął. We wtorek wieczorem szef rządu spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro oraz szefami służb - ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim, szefem CBA Ernestem Bejdą oraz zastępcą szefa ABW Norbertem Lobą.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że rozmowy dotyczyły aktualnych działań służb ws. nagrań z udziałem b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego; premier zobowiązał instytucje do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy. Wcześniej prokurator generalny poinformował, że polecił wszcząć śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

W środę wieczorem rzeczniczka rządu zapowiedziała, że w ciągu najbliższych godzin zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa KNF.