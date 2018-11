Kwaśniewski został w środę zapytany w TVN24 o szanse na powrót Tuska do krajowej polityki. "Myślę, że Tusk nie sonduje, on podjął decyzję, że wraca do polskiej polityki" - powiedział b. prezydent. Według niego, Tusk "nie pozostawia w tej dziedzinie żadnych złudzeń".

Według Kwaśniewskiego Tusk swą "aktywnością buduje sam sobie pułapkę, dlatego że wzbudza duże oczekiwania społeczne". "Trudno będzie mu się z tej decyzji wycofać" - stwierdził b. prezydent.

Dodał zarazem, że "z takim doświadczeniem międzynarodowym po tych pięciu latach, kiedy obracał się na szczytach polityki europejskiej", Tusk byłby dużą wartością dla polskiej polityki.

Tusk w ostatnim czasie m.in. wziął udział w Łodzi w Igrzyskach Wolności, gdzie w minioną sobotę wygłosił wykład "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje". W niedzielę 11 listopada b. premier był w Warszawie, gdzie m.in. wziął udział na pl. Piłsudskiego w uroczystej odprawie wart z okazji Święta Niepodległości i złożył wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Na początku października Tusk był z wizytą w Krakowie, gdzie m.in. wystąpił na konferencji "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej".

Kwaśniewski pytany o przewidywania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 roku, ocenił, że wybory te "stwarzają unikalną szansę na zbudowanie wspólnego bloku proeuropejskiego, zaczynając od Platformy Obywatelskiej, przez SLD, na partii Razem kończąc". Stwierdził, że w sytuacji sporu z PiS, które - jak mówił - "nie lubi Unii Europejskiej i marginalizuje Polskę", jest sens stworzenia wspólnej listy.