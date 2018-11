Premier o sporze Polski z UE ws. praworządności: Do 19 listopada przedstawimy bardzo konkretne kroki

Do 19 listopada przedstawimy bardzo konkretne kroki, które zamierzamy zrobić. Mam nadzieję, że one się spotkają z pozytywnym przyjęciem - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News, odnosząc się do sporu Polski z UE ws. praworządności.