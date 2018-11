Tusk: To co nas łączy jest o wiele mocniejsze i ważniejsze, to jesteś ty Polsko

Na co dzień spieramy się o kształt i przyszłość Polski, czasami za mocno, wybacz nam Polsko, ale to co nas łączy jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze, bo to jesteś ty Polsko - powiedział w niedzielę szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. "Kochamy Cię Polsko" - dodał.