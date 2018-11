"Dla Platformy Obywatelskiej dołączenie Polski do strefy euro jest ważnym celem. Po tym, jak odsuniemy od władzy populistów, zaoferujemy polskim obywatelom plan dołączenia do obszaru wspólnej waluty. Uruchomimy narodową debatę, której celem będzie uzyskanie szerokiej społecznej akceptacji tej decyzji" - zapowiedział Schetyna w wystąpieniu do delegatów EPL.

Uczestnikom kongresu powiedział też, że przywozi im dobre wiadomości z Polski. Podkreślał, że dzięki zbudowaniu Koalicji Obywatelskiej udało się zatrzymać "ofensywę Kaczyńskiego" w wyborach samorządowych.

"Jeśli powtórzymy, albo nawet poprawimy te rezultaty w najbliższej przyszłości, będziemy w stanie wygrać wybory europejskie i potem utworzyć demokratyczny i proeuropejski rząd po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych" - oświadczył.

Schetyna mówił, że od 2004 r. Polska brała udział w kształtowaniu instytucji i polityk unijnych. Podkreślał, że "w momencie najtrudniejszego testu" Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE pomogły chronić polską demokrację, "która jest pod ciągłym atakiem populistycznego rządu PiS".

"Historia naszego kontynentu uczy nas, że jeśli godzimy się na podwójne standardy, zawsze prowadzi to do katastrofy. (...) Dlatego również dziś mocno wierzymy, że Europa musi albo pozostać zjednoczona, albo zginie" - powiedział.

Europejska Partia Ludowa zrzesza partie chadeckie i centroprawicowe w całej Europie. Z Polski oprócz PO należy do niej PSL.