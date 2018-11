O projekcie poinformowali podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie Nowoczesnej Mirosław Suchoń i Jerzy Meysztowicz.

Suchoń podkreślił, że setna rocznica odzyskania niepodległości "zdarza się tylko raz i z tego tytułu powinna mieć doniosłą, odpowiednio poważną oprawę, a obywatele powinni mieć takie poczucie, że biorą udział w wydarzeniach wielkich, historycznych i też takie powinny być działania organów państwowych". "Dzisiaj tego nie widzimy. Widzimy chaos, pewnego rodzaju nieudolność" - dodał.

W ocenie Nowoczesnej rocznica powinna pozostawić – jak mówił Suchoń - "trwały ślad w sercach i umysłach Polaków, trwały ślad wyrażony jakimiś projektami infrastrukturalnymi". Poseł przekonywał, że program "Sto żłobków i sto przedszkoli na stulecie odzyskania niepodległości" jest wyrazem "perspektywicznego, modernistycznego myślenia o Polsce, o potrzebach Polek i Polaków".

Z "Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską" mogłyby korzystać samorządy. "Samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy właśnie żłobków i przedszkoli na terenie całej Polski" - wyjaśnił Suchoń.

Fundusz ten powstałby "z wpłaty Polskiej Fundacji Narodowej" i byłby to - jak mówił Suchoń - "pierwszy tak bardzo pozytywny wyraz (...) bardzo politycznego projektu stworzonego przez PiS, czyli właśnie powołania Polskiej Fundacji Narodowej".

"Chcemy, aby te środki były wykorzystane pozytywnie dla dobra Polek i Polaków, dlatego 150 mln zł z Polskiej Fundacji Narodowej, z mocy ustawy zostanie przekazane właśnie na rzecz tego funduszu" - stwierdził Suchoń. Dodał, że fundusz zasiliłyby także pieniądze, które "nie zostaną wykorzystane w programie +Niepodległa+". A to będzie - jak powiedział - "kolejne kilkanaście milionów złotych".

Suchoń wyraził nadzieję, że projekt ustawy "zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu" i poprą go "wszyscy posłowie całego Sejmu oraz senatorowie". "Chcemy, aby to był projekt, który połączy wysoką izbę właśnie w tym wspólnym świętowaniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości" - podkreślił.

Z kolei poseł Meysztowicz wyraził nadzieję, że z "240 milionów, które zostały przeznaczone na projekt +Niepodległa+, zostanie wystarczająca kwota, którą będzie można przekazać na ten fundusz".

Meysztowicz mówił też, że jego partia ma "olbrzymie wątpliwości" co do tego, "czy te środki zostały rzeczywiście wydane rozsądnie", a - jak mówił - chodzi o 80 mln zł w 2018 r. Poseł przypomniał, że Nowoczesna złożyła interpelację do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, z prośbą o wytłumaczenie "jak to się dzieje, że pieniądze zostają wydane, natomiast obywatele nie widzę żadnych efektów działania tego komitetu (Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - PAP)".

"Okazuje się, że głównymi wydarzeniami obchodów stulecia Niepodległości, organizowanych przez ten Komitet, to jest odśpiewanie o 12:00 przez Polaków hymnu" - stwierdził Meysztowicz.

W jego ocenie PiS "wpadło już w taką panikę, że na kilka dni przed świętem, wpadło na pomysł, żeby zorganizować Polakom wolny dzień od pracy (12 listopada br. - PAP)". Jak stwierdził, ustawa w tej sprawie "kosztuje Polskę 6,5 mld zł". "Na tyle jest wyceniony jeden wolny dzień od pracy" - wyjaśnił.

Na najbliższym posiedzeniu 7-9 listopada, Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią 12 listopada 2018 r. ma być dniem wolnym od pracy.

Sejm uchwalił tę ustawę 23 października, a Senat poparł ją 26 października, jednak z poprawkami. Dlatego ustawa musi wrócić do Sejmu. Pod koniec października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.