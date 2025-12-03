Rząd zagłodzi naukowców

W artykule omawiane są kontrowersje wokół propozycji płacowych dla naukowców w Polsce na 2026 rok. Minimalne wynagrodzenie asystentów wzrośnie tylko o 19 zł ponad najniższą krajową, co wywołało oburzenie w środowisku akademickim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczy, że propozycje są zgodne z budżetem na 2026 rok. Krytycy, w tym przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, ostrzegają przed możliwymi protestami i podkreślają, że inwestycja w naukę daje wysokie zwroty gospodarcze i społeczne.

Miliardy na armię, problem z żołnierzami

Ten artykuł analizuje postęp w przygotowaniach obronnych trzech największych europejskich potęg. Wielka Brytania, Francja i Niemcy zmagają się z problemami kadrowymi w armii mimo rosnących budżetów wojskowych. Przedstawiono różne strategie poszczególnych krajów w kontekście zwiększania liczby żołnierzy, a także ocenę tych działań przez ekspertów, którzy podkreślają tempo i skuteczność wdrażania reform.

Cicha likwidacja porodówek

W artykule opisywane są wyzwania finansowe w ochronie zdrowia, które prowadzą do czasowego zamykania oddziałów szpitalnych, w tym położniczo-ginekologicznych. Praktyki te, choć legalne, budzą kontrowersje, zwłaszcza że są często wykorzystywane jako sposób na redukcję kosztów. Eksperci zwracają uwagę na brak odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji oraz nową propozycję Ministerstwa Zdrowia, która ma na celu stworzenie punktów do rodzenia w miejsce zamykanych oddziałów.