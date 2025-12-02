Fundamenty edukacji przedszkolnej w centrum krytyki

Projekt nowych podstaw programowych dla przedszkoli skupia się na nauce pisania, ograniczeniu korzystania z elektroniki i zmniejszeniu czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Eksperci, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele Rady ds. Reformy Oświaty wyrażają sprzeciw, argumentując, że zmiany te mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dzieci. Szczególnie jaskrawo krytykowane jest obniżenie częstotliwości aktywności na świeżym powietrzu oraz proponowana nauka pisania, która według krytyków, powinna być pozostawiona dziecku jako opcja spontanicznej ekspresji.

PIP zyska uprawnienia do zmiany umów? Co to oznacza dla pracodawców?

Nowa propozycja legislacyjna przewiduje, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. To może prowadzić do znaczących konsekwencji finansowych dla pracodawców, takich jak obowiązek zapłaty zaległych podatków, składek ZUS oraz ryzyko odpowiedzialności karnej. Eksperci alarmują, że skutki takich przekształceń mogą być druzgocące dla wielu firm, wpływając na ich płynność finansową i obciążając je dodatkowymi sankcjami.

Trzynastka kosztowna, ale pożądana

Dodatkowe wynagrodzenie roczne znane jako trzynastka stało się przedmiotem debaty. Pracownicy sektora budżetowego, a zwłaszcza oświaty, zdecydowanie opowiadają się za utrzymaniem tego przywileju, który w ich ocenie pełni ważną funkcję motywacyjną. Z kolei eksperci sugerują potrzebę reformy tego systemu, powołując się na brak motywacyjnego charakteru trzynastki, która obecnie przysługuje niemal wszystkim pracownikom budżetówki. Lewica proponuje dodatkowe nagrody dla pracowników instytucji kulturalnych, co wywołuje mieszane reakcje w społeczeństwie.