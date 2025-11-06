Zła chwila

Unia Europejska może stawać w obliczu swojego momentu Hamiltona, ale czy podążać tą samą drogą co USA jest dla niej właściwe? Analizujemy próbę federalizacji UE, jej wyzwania i różnice strukturalne między UE a historią USA. Odkrywamy, jak wspólny dług i podatki mogą potencjalnie wpłynąć na suwerenność państw członkowskich oraz jakie ryzyka wynikają z próby centralizacji.

Ostatnie atuty Putina

Rosja, mimo licznych geostrategicznych porażek, nadal nie jest bez szans. Rozważamy wpływy wojny z Ukrainą na pozycję Rosji oraz jak Putin może dalej wykorzystywać wsparcie Chin i wewnętrzne słabości Europy. Analizujemy scenariusze polityczne, które mogą pozwolić Rosji odbudować swoją pozycję i zagrozić stabilności regionu.

Niech zarabiają razem z nami

Jakie znaczenie mają regionalne inwestycje w infrastrukturę transportową i zbrojeniową dla przyszłości naszego regionu? Rozmawiamy o kluczowych elementach wspierających suwerenność, takich jak lokalna produkcja zbrojeniowa i algorytmy sztucznej inteligencji. Dyskusja obejmuje również potencjalne korzyści i wyzwania związane z europejskim partnerstwem przemysłowym.