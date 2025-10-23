Złoty gambit

Historia zatoczyła koło, ponieważ ilość złota w posiadaniu banków centralnych wróciła do poziomu z lat 70. XX w. Polska, będąc liderem w zakupie złota, zwiększyła swoje rezerwy do rekordowych 522 ton. Rosnące ceny złota i przewidywania dalszego wzrostu, podsycone raportem Goldman Sachs, wzmacniają ten trend. Czy zmierzamy w stronę nowego Bretton Woods III?

Żyjemy w jednej rzeczywistości. Onlife

Jakub Andrzejczak opowiada o realiach cyfrowego świata, w którym coraz więcej dzieci szuka wsparcia w sztucznej inteligencji. Rozmowa dotyka wpływu mediów społecznościowych na młode osoby oraz roli, jaką dorośli powinni odgrywać w cyfrowej edukacji swoich dzieci. Skupiając się na edukacji rówieśniczej i dostarczaniu konkretnych umiejętności, Andrzejczak podkreśla potrzebę zmiany podejścia dorosłych do cyfrowego świata swoich dzieci.

Niedotknięte sprawy

Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawia wyzwania, z jakimi spotyka się Lewica w kontekście legislacji dotyczącej par nieformalnych. Podkreśla, że chociaż ustawa o związkach partnerskich nie jest idealna, to stanowi istotny krok naprzód w uregulowaniu kwestii cywilnoprawnych. Śmiszek zauważa polityczną dynamikę i potrzebę znalezienia rozwiązań w złożonym krajobrazie prawnym i politycznym.