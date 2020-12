Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że dla wielu rodzin świadczenia takie jak "500 plus", ale też np. świadczenia rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego stanowią ważną część domowego budżetu.

"Szczególnie wyraźnie widać to w czasie pandemii. Dlatego zwróciłam się do gmin o sprawną wypłatę tych świadczeń jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia" – przekazała w czwartek PAP minister Maląg.

Zapewniła, że rząd zabezpieczył środki finansowe na świadczenia w wysokości zgłoszonej przez urzędy.

"Jestem przekonana, że wszystkim nam zależy, by polskie rodziny mogły przeżywać ten wyjątkowy czas godnie i spokojnie. Dlatego serdecznie proszę o życzliwość i podjęcie działań umożliwiających w Państwa miastach i gminach wypłacenie świadczeń jak najszybciej – tak, aby przed świętami Bożego Narodzenia mogły trafić do rodzin" – zwróciła się w apelu do samorządów minister Maląg.