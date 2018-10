Ósmy i dziewiąty stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Na morzu przy ósmym stopniu początkowo są umiarkowanie duże fale z poprzerywanymi obracającymi się grzbietami. Przy dziewiątym stopniu pojawiają się bardzo duże fale z gęstą pianą, a grzbiety fal zaczynają się zawijać. Dziesiąty stopień w skali Beauforta oznacza bardzo silny sztorm i duże fale z gęstą pianą, gdzie grzbiety fal, podobnie jak przy dziewiątym stopniu skali, zaczynają się zawijać.

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza od 5 do 6 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość występującej fali może sięgać nawet 6 metrów. Z kolei w Zatoce Gdańskiej stan morza przewiduje się od 4 do 5 stopni w skali Douglasa. Temperatura powietrza w tym czasie będzie wynosić około 12 stopni.

Według IMGW widzialność ma być dobra, ale w czasie opadów będzie spadać do co najwyżej umiarkowanej aż do słabej. Miejscami może wystąpić przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a lokalnie nawet burze.

IMGW wydało także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw nad Bałtykiem, czyli woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także dla woj. warmińsko-mazurskiego. Dla woj. pomorskiego oznacza to, że na Zalewie Wiślanym i na Żuławach przewiduje się znaczące wzrosty poziomu wody do strefy stanów ostrzegawczych, a lokalnie nawet powyżej. Podobnie sytuacja ma wyglądać w woj. warmińsko-mazurskim. Dla woj. zachodniopomorskiego IMGW prognozuje się, że na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry może nastąpić znaczący wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie na Zalewie Szczecińskim może nawet przekroczyć stany alarmowe.

Dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego IMGW wydało także ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Może on spowodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się dużych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. IMGW zaleca w takiej sytuacji dużą ostrożność, śledzenie komunikatów pogodowych i w razie zagrożenia przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze. W czasie sztormu kategorycznie niewskazane jest wchodzenie do Bałtyku. (PAP)