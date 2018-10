Jak informuje opolska delegatura KBW frekwencja w wyborach wyniosła 48,63 procent. W 30-mandatowym sejmiku najwięcej, bo 13 miejsc, zajmą radni Koalicji Obywatelskiej. Drugie miejsce (10 mandatów) przypadnie Prawu i Sprawiedliwości. Mniejszość Niemiecka zdobyła 5 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2.

Do uzyskania większości konieczne jest posiadanie poparcia minimum 16 radnych. Przez ostatnie dwanaście lat województwem rządziła koalicja PO-MN-PSL, która w mijającej kadencji posiadała aż 25 radnych (jedyny wówczas radny z list SLD przystąpił do klubu PSL). Z deklaracji przedwyborczych liderów PSL, MN i PO wynika, że dojdzie do przedłużenia koalicji na kolejną kadencję.

W wyborach w 2014 roku do sejmiku województwa opolskiego PO uzyskała 9 mandatów, PSL 8, Mniejszość Niemiecka 7, Prawo i Sprawiedliwość 5, a SLD 1.(PAP)

autor: Marek Szczepanik