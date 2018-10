Z informacji przekazanej PAP przez przedstawicieli KWW Michała Zaleskiego (urzędujący prezydent miasta) wynika, że PO zdobyła 10 miejsc w radzie. Kandydaci związani z prezydentem, który - według nieoficjalnych informacji - po raz piąty został wybrany na ten urząd - mieli uzyskać 8 mandatów. 6 radnych pochodziło będzie z Prawa i Sprawiedliwości, a 1 z KW My Toruń.

Miejska komisja wyborcza nadal nie skończyła pracy. Do systemu wprowadzane są ostatnie dane. Może to potrwać godzinę, a nawet dwie - zanim poznamy ostateczny wynik wyborów prezydenckich i do rady miasta.

Z informacji cząstkowych dotyczących wyników ze 100 na 121 obwodowych komisji wyborczych wynikało, że w I turze zasiadanie w fotelu prezydenta zapewnił sobie kandydat niezależny Michał Zaleski - uzyskując ok. 55 proc. głosów.

Dotychczas większość w Radzie Miasta Torunia zapewniona była przez radnych Czasu Gospodarzy - poprzedni komitet prezydenta Zaleskiego rządzącego Toruniem od 2002 roku - oraz PiS-u i PO, które były w oddzielnych porozumieniach programowych z włodarzem miasta.

Na konferencji prasowej w poniedziałek Zaleski znów wyraził wolę współpracy ze wszystkim środowiskami "dla dobra mieszkańców Torunia". (PAP)

autor: Tomasz Więcławski