ARiMR wpłaca zaliczki od wtorku, 16 października za 2018 r. W pierwszej kolejności pieniądze przekazywane są do rolników, którzy ponieśli straty spowodowane suszą czy wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

ARiMR wypłaca także dopłaty pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020), a więc m.in. dla rolników gospodarujących w trudnych warunkach (tzw. ONW), a także tych, którzy przyjęli na siebie realizację działań rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania zalesieniowe.

Do 17 października płatności z tytułu ONW otrzymało 92 tys. rolników na ponad 84 mln zł. Wnioski o przyznanie tych płatności złożyło w bieżącym roku blisko 750 tys. rolników. Tegoroczny budżet środków na ONW wynosi ok. 1,3 mld zł.

Agencja podkreśliła, że "tempo realizowania wypłat w tym roku jest większe niż w latach ubiegłych ze względu na sprawną obsługę weryfikacji wniosków - przyczyniło się do tego m.in. składanie wniosków przez internet".